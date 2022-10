Quanto è importante affrontare subito una grande squadra? "La verità è che è molto importante per noi sapendo quello che stiamo passando, non è una situazione facile e vincere oggi sarebbe importantissimo. Deve essere una motivazione extra per noi perché le idee e le intenzioni sono di passare il gruppo: sono convinto che oggi faremo una grande partita e spero che riusciremo a vincere".

Il Barcellona ha giocatori importanti, come si possono contrastare? Cosa può fare la differenza?

"Sono una grandissima squadra, però per noi l’importante è pensare a noi stessi. Dobbiamo stare uniti, pensare a noi, ascoltare l'allenatore e avremo le nostre chance. Anche noi abbiamo grandi giocatori".

Lo stadio sarà pieno, una spinta in più per voi.

"Sì, poter contare sui tifosi oggi è molto importante per noi. È una motivazione extra: sono convinto che faremo una grande gara, proveremo ad imporre il nostro gioco in una partita difficile che siamo pronti ad affrontare".