André Onana , all’esordio da titolare contro il Bayern Monaco, ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo il ko subito oggi stasera contro la formazione bavarese: “È stata una partita difficile, abbiamo affrontato un grandissimo rivale. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ci è mancato solo il gol. Sicuramente non è andata come ci aspettavamo, ma siamo sicuri che andando avanti su questa strada i risultati arriveranno”.

Oggi l'esordio per te.

“Quando uno debutta è sempre contento, ma di fronte alla sconfitta è sempre difficile essere soddisfatti, sono momenti complicati. La cosa più importante per me è sempre la vittoria della squadra, ovviamente spero che la prossima volta andrà meglio”.

Adesso il Torino.

"Mi aspetto una partita difficile, non è mai facile perché tutti contro l’Inter danno il massimo e il Torino è una squadra che gioca bene. Dobbiamo dare tutto e ritrovare al più presto i tre punti".