Nathan Aké e Denzel Dumfries, i due olandesi reduci dall'impegno stressante e faticoso della finale di Champions League, sono pronti per giocare la semifinale di Nations League contro la Croazia, in programma domani al De Kuip. Lo ha spiegato Ronald Koeman, ct Orange, parlando con i media oggi pomeriggio.

Per un interista convocato e probabile titolare, ce n'è un altro che è stato 'tagliato' dalla 'lista riserve', ovvero Stefan de Vrij, come precisato sempre da Rambo Koeman: "Ho a disposizione Jurriën Timber e Lutsharel Geertruida, quindi De Vrij non è un'opzione".