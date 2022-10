Durante il primo appuntamento 'tecnico' del dibattito pubblico per il nuovo stadio di Inter e Milan, svoltosi oggi al Politecnico di Milano, uno dei temi trattati è il motivo per il quale il disegno della Cattedrale è scomparsa dai rendering presentati. Quesito che come sottolinea Calcio e Finanza si sono posti in parecchi dopo che il design dei primi progetti, ovvero quello dell’impianto di forma rettangolare, è stato sostituito da uno più classico e di forma ovale. A rispondere per prima è Patrizia Polenghi di CEAS che ha spiegato: "Analizziamo il Piano di Fattibilità Tecnico-Economico, in cui non c’è la Cattedrale ma perché non è previsto ci sia già una soluzione architettonica definitiva. I club speravano inizialmente di realizzare l’impianto nel più breve tempo possibile e per questo si erano portati avanti con un concorso di progettazione, una sorta di “beauty contest” dedicato all’area stadio e all’area commerciale a cui sono stati invitati una serie di nomi famosi e studi di architettura. Questi grandi nomi hanno fatto le loro proposte e i club hannno individuato quella che piaceva di più. Alla base della scelta c’erano dati oggettivi, legati a un PFTE da rispettare, e una questione di natura soggettiva che ha portato a scegliere quello che dava più emozioni. Oggi però fino a che non partirà la fase di progettazione non sarà possibile parlare in maniera definitiva di come sarà la facciata e l’aspetto architettonico dello stadio. Sappiamo che caratteristiche avrà ma siamo in un’altra fase".