Inter e Milan non intendono abdicare dal proposito di costruire un nuovo stadio da non più di 65mila posti. L'affluenza registrata per Inter-Salernitana è stata di 75.542 spettatori, ma come ha spiegato Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier per il Milan, "anche questo weekend c’è stato un pienone, ma in realtà sono entrate 62.000 persone, compresi 4.000 sostenitori salernitani. Crediamo che la capienza ideale sia 60-65mila", si legge nelle dichiarazioni riportate da Tuttosport.