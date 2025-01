Hakan Calhanoglu salterà per precauzione la trasferta di Venezia e sarà disponibile contro il Bologna. Questa è la strategia scelta dallo staff medico nerazzurro. Così come accaduto con Thuram per la finale di Supercoppa contro il Milan, nessuno vuole correre rischi in casa nerazzurra.

Il turco in realtà potrebbe essere già arruolabile per la sfida di domenica, ma la lieve elongazione agli adduttori della coscia destra invoca prudenza. Inizia un periodo delicato tra Serie A e Champions, dove l'Inter si gioca il primato in classifica e l'accesso diretto agli ottavi di Champions League, e Calhanoglu dovrà essere disponibile al 100%. Da capire chi schiererà Inzaghi davanti alla difesa contro il Venezia. Se Asllani o Zielinski.

