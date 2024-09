Milano è stata esclusa come sede della finale di Champions League del 2027. È stato preferito dare infatti la precedenza ai probabili lavori di ristrutturazione in vista degli Europei del 2032. Questa la nota diramata dalla UEFA riportata da Calcio e Finanza: "Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025".

La rinuncia di Milano non preclude però altre strade all’Italia: secondo La Repubblica, ora c'è in piedi l’ipotesi Roma. La procedurà sarà rielaborata e la decisione sulla nuova sede arriverà entro giugno 2025.

