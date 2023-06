Nel corso del media day organizzato dall'Olimpia Milano all'indomani della conquista del 30esimo Scudetto della sua storia, Nicolò Melli, capitano e anima della squadra meneghina, dedica anche un piccolo pensiero alla sua Inter: "Diciamo che è stato un grande anno per l'Inter, purtroppo è finita così; siamo arrivati corti di un paio di metri... Vincere è bello, non è mai scontato. Poi questa vittoria vale la terza stella e il primo back-to-back dell'era Armani, bisogna apprezzare questa vittoria come una cosa positiva".

