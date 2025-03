Vittoria a sorpresa della Croazia contro la Francia, orfana di Marcus Thuram rientrato a Milano, e senza Benjamin Pavard rimasto a riposo per tutta la gara. È un rigore a favore della squadra di Dalic ad aprire la serata all’ottavo minuto, ma Kramaric si lascia sfuggire l’occasione di sbloccare il match e portare in vantaggio i vatreni. Vantaggio che arriva al 26esimo minuto con Budimir su assistenza di Ivan Perisic e proprio l’ex interista al 46esimo, segna un gran gol e fa il 2-0 per la squadra di casa, in attesa del ritorno in programma per domenica prossima al Parc de Princes. Da segnalare i pochi minuti nel finale di Sucic, promesso sposo dell'Inter



Pareggio finale per 1-1 invece per l’Austria in questa prima gara contro la Serbia, match che l’attaccante nerazzurro Marko Arnautovic ha disputato per tutti e 90 minuti in campo. L’8 dell’Inter ha graffiato il tabellino con l’assist vincente per il gol di Gregoritsch che ha aperto le marcature, prima del pareggio sottoscritto dall’atalantino Samardzic.



Vince anche la Danimarca contro il Portogallo nonostante l’errore dal dischetto dell’ex Inter Christian Eriksen. Hojlund salva la squadra di casa, fa 1-0 e si prende la prima mezza.



Fanno 2-2 invece Paesi Bassi e Spagna con gli olandesi in campo senza nessun nerazzurro (De Vrij non convocato e Dumfries rientrato a Milano per via del problema alla coscia). Gli iberici aprono la gara con Williams, Gakpo pareggia prima del milanista Reijnders che porta in vantaggio la Nazionale di Koeman, ma Merino al 93esimo la rimette in pari e mette il punto finale.