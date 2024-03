Osimhen è in dubbio per la sfida tra Inter e Napoli in programma domenica sera. L'attaccante nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in campo a causa di un affaticamento muscolare accusato nel finale della partita di Champions League persa per 2-1 contro il Barcellona. A renderlo noto è lo stesso club azzurro a due giorni dal big match.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45 - si legge nella nota -. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”.