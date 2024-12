Prima del calcio d'inizio della sfida di Marassi contro il Genoa, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna parla ai microfoni di DAZN del rinnovo di Alex Meret, il portiere dei partenopei per il quale l'Inter starebbe facendo più di un pensiero come possibile free agent: "Stiamo lavorando al suo rinnovo, così come a quello di Matias Olivera e altre situazioni. Siamo in una fase di pianificazione giusto e corretto che sia così. Siamo fiduciosi e ottimisti, abbiamo la volontà di proseguire insieme e i calciatori stessi vogliono restare a Napoli. C’è sintonia tra noi, è un amore che cresce in questo percorso".

Quanto è importante mettere da parte un tesoretto di punti per giocarsi poi il campionato?

"Tutte le partite sono difficili. Questo campionato sta dimostrando che i punti vanno conquistati e sudati sul campo. Nessuno ci ha regalato nulla e nessuno ci regalerà nulla. Dobbiamo prenderci i punti, la vittoria, con determinazione feroce e con grande volontà, perché tutte le partite sono molto combattute. Le squadre sono ben organizzate, il livello del campionato è molto alto, come dimostra la classifica".

