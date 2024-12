A margine del brindisi di Natale dell'Udinese, il dt friulano Gianluca Nani ha aggiornato i cronisti presenti sulle intenzioni del club per Jaka Bijol, il difensore sloveno che piace molto anche all'Inter: "Bijol piace, lo sappiamo. E aggiungo che non potrebbe essere altrimenti perché è bravo e forte. Noi non vogliamo vendere i nostri giocatori migliori a gennaio, però non posso escludere nulla. Se dovesse verificarsi una cosa del genere, dovremo sostituirlo in maniera adeguata. Ma è un mal di testa che io mi terrei eventualmente per giugno. Comunque, ripeto ascoltiamo tutti perché fa parte del nostro lavoro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!