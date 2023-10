"Tempi d'inserimento, forza, velocità, non mollava mai, correva per 90 minuti. Mi rubò subito l'occhio e lo segnalai a Bruno Conti". Inizia così il lungo racconto che Roberto Muzzi fa su Davide Frattesi e fu proprio così che iniziò l'avventura di Davide alla Roma e nel calcio che conta. "Ho sempre pensato fosse pronto per una big" ha detto a Calciomercato.com.

In estate lo volevano anche Roma, Juve e Napoli. Ha fatto la scelta giusta?

"Direi proprio di sì. In quei giorni ci siamo sentiti, lui aveva già scelto l'Inter perché era convinto del progetto nerazzurro e aveva quelle caratteristiche che Inzaghi cercava in un centrocampista. Anch'io sono convinto che abbia fatto la scelta giusta, lì può crescere ancora".

C'è un po' d'orgoglio nel vederlo in un top club?

"Assolutamente sì, è una grandissima soddisfazione. Sono felice perché ho creduto in lui fin dal primo giorno. Quando l'abbiamo preso qualcuno era un po' titubante, ma noi non abbiamo mai smesso di puntarci".

È vero che si arrabbiava facilmente?

"Faccio una premessa: è sempre stato un ragazzo eccezionale, un professionista che sapeva quello che voleva e si allenava sempre a mille per continuare a migliorarsi. Viveva ogni allenamento come una partita, si arrabbiava pure se non vinceva le sfide a calcio-tennis".

Oggi vi sentite ancora?

"Certo, quando l'Inter è venuta a giocare a Cagliari (2-0 per i nerazzurri, ndr) ci siamo anche visti".

Cosa gli dirai prima di Inter-Roma?

"Gli farò l'in bocca al lupo, come faccio sempre prima dei big match e prima delle partite in Nazionale".

