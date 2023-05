Il Frosinone è tornato in Serie A dopo quattro anni di Purgatorio anche grazie ai gol segnati da Samuele Mulattieri, che è andato referto dodici volte in tutto nel campionato cadetto, sei all'andata e sei al ritorno. "Siamo contenti, ci godiamo questo momento magnifico - ha raccontato l'attaccante di proprietà dell'Inter a Sky Sport il giorno dopo la matematica promozione -. Io sto bene, peccato per l'infortunio nel momento più bello ma abbiamo festeggiato anche dalla tribuna. Sicuramente ho margini di miglioramento, questa è stata una stagione grandiosa con un gruppo fantastico, ringrazio tutti, dal presidente ai compagni con i quali si è creato un gruppo unico".

L'alternanza con Moro.

"La concorrenza fa parte del gioco, fa bene alla squadra. Sono felice di aver giocare assieme a Moro e Borrelli".

L'esperienza al Volendam.

"L'esperienza in Olanda mi è servita tantissimo, Ho conosciuto persone fantastiche. dopo la Primavera sono migliorato grazie ai consigli di Jonk. Io devo migliorare sotto tutti gli aspetti, cerco di fare meglio poi vedremo dove mi porteranno le mie qualità".

Sogni di tornare all'Inter?

"Frosinone è una piazza bellissima, con una società importante: qui sono tutti bravissimi. La maglia dell'Inter è speciale, io cerco di divertirmi e di impegnarmi in allenamento. Poi vedremo cosa mi riserverà il futuro".

Da tifoso nerazzuro, cosa ti auguri per questo finale di stagione?

"Non faccio previsioni, spero raggiungano i migliori risultati possibili".