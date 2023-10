Corretta - secondo la Gazzetta dello Sport - l'ammonizione per Pavard: rovesciata e imprudenza. E non c'è rigore per l'Inter quando al 44' Zalewski strattona lievemente Dumfries in area giallorossa. Ma l'errore grave di Maresca arriva nella ripresa e - a differenza di quanto sostenga Mourinho - non va certamente male alla Roma: Paredes, già ammonito, stende Thuram al limite dell'area tamponandolo da dietro. Azione potenzialmente pericolosa fermata e dunque giallo automatico, ma per l'arbitro non c'è neppure fallo...