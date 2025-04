Diverse le sviste dell'arbitro Fabbri in Inter-Roma. In particolare, il fischietto è parecchio impreciso nella gestione dei cartellini e manca un rigore solare per i nerazzurri nel finale di match.

La Gazzetta dello Sport sottolinea l'errore già al 17', quando manca un giallo a Koné per intervento a tacchetti spianati su Barella, mentre è eccessivo quello a Lautaro dopo la sceneggiata di Mancini. N'Dicka e Dumfries si trattengono in area al 35' e al 42' della ripresa: nessun rigore. Al 43', però, sempre il difensore giallorosso si aggrappa letteralmente a Bisseck fin da inizio azione: trattenuta evidente e prolungata, senza mai preoccuparsi del pallone. Rigore solare che non viene accordato.

Un disastro.