Manca un netto cartellino rosso per Cristante in Roma-Inter. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l'episodio avviene al minuto 31 del primo tempo, quando Lautaro imbuca per Thuram che fila via a N'Dicka e punta in solitudine Svilar. A questo punto Cristante interviene in maniera evidentemente fallosa da tergo, atterrando il francese a pochi centimetri dall'ingresso in area di rigore.

Massa lascia giocare ritenendolo un normale contrasto di gioco e il Var Di Bello non interviene non considerandolo chiaro errore. "Ma rimangono molti dubbi, Cristante non tocca mai la palla ma solo la gamba destra del francese, fuori area: chiara occasione da gol e rosso", si legge.