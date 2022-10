Bene Marciniak nel clima rovente del Camp Nou. Bene almeno fino al rosso mancato per Dembelé, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Ed è un errore grave, che finisce per pesare poi nell’economia della partita - si legge -. Entrata di Dembelé su Darmian: tacchetti esposti, sul polpaccio del giocatore nerazzurro, senza possibilità di prendere il pallone. Da rosso, Marciniak sceglie il giallo e sbaglia. Anche perché sarebbe dovuto essere il secondo, visto che nel primo tempo Dembelé era entrato in ritardo su Skriniar, episodi che ha portato poi alla mezza rissa". Male anche il VAR Kwiatkowski che sarebbe dovuto intervenire.