Parlando in esclusiva per Sky Sports Uk, José Mourinho, tecnico della Roma, illustra quelli che sono i suoi piani per la seconda stagione alla guida dei giallorossi: "Vogliamo provare ad entrare in Champions, ma quando guardi il livello degli investimenti di Inter, Milan e Juventus, ti rendi conto che tre di questi posti dovrebbero essere già assegnati. C'è un quarto posto, la scorsa stagione lo ha preso l'Atalanta, quest'anno il Napoli, possiamo arrivarci la prossima stagione? In questa seconda parte di stagione, dopo il mercato di gennaio, abbiamo fatto piccole modifiche, sufficienti per migliorare la rosa. Non sono fortunato come alcuni allenatori che possono comprare quello che vogliono. Facendo le cose con un criterio possiamo migliorare la situazione. La prossima stagione, dopo quest'anno di lavoro ed evoluzione a tutti i livelli, penso che abbiamo una possibilità e questo è l'obiettivo per la prossima stagione".