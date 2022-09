Al rientro dalla sosta i giallorossi se la vedranno contro l'Inter, forse senza Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: "L'infortunio di Dybala è muscolare, è dura per lui e per la squadra, è successo mezz'ora prima della partita - dice il portoghese in conferenza -. Se possiamo immaginare questo dominio nell'ultimo terzo, con tante palle gol create, si può fare un po' di speculazione: se Paulo avesse giocato sarebbe stato diverso. Si può dire, ma questa non è stata la partita perché Paulo non ha giocato. Chi ha giocato ha fatto abbastanza per vincere facile. Purtroppo non abbiamo segnato e per questo abbiamo perso. Non ci piace aver preso zero punti, ma ci piace il gioco, lo spirito. Abbiamo un problema con Lorenzo che ha sentito tirare al flessore: sull'1-0 non è voluto uscire, ha voluto andare fino alla fine come capitano, come uno che voleva aiutare e questo è un problema per noi. Vediamo se 15 giorni sono sufficienti per recuperare Lorenzo e Paulo".

Poi un breve commento sull'espulsione che lo obbligherà a non essere in panchina a San Siro e sulla sosta in arrivo: "Espulsione? Con Hateboer non è successo niente. È una sosta in cui tanti giocatori vanno in nazionale, Paulo e Pellegrini sono infortunati. Possiamo recuperare El Shaarawy e Kumbulla che sono già fuori, lo vedremo. Sono due settimane in cui gente come Belotti eCamara ha bisogno di lavorare per migliorare il livello fisico. Al di là di questo, niente, un po' di giorni liberi, non c'è molto da fare. Preferirei Lorenzo e Paulo in nazionale, avrebbe significato che non avrebbero lavorato con noi ma sarebbero stati pronti per la prossima. L'infortunio è meno positivo".