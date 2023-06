La Coppa Campioni/Champions League resta un affare della famiglia Moratti in casa Inter, complice il primo assalto fallito dal presidente Steven Zhang, uscito deluso ma orgoglioso dalla finale persa a Istanbul dalla squadra di Inzaghi contro il Manchester City. "Però non mi sarebbe dispiaciuto se avessimo vinto perché la squadra, la società e i tifosi hanno bisogno di tornare in cima a tutto - ha spiegato l'ex presidente Massimo Moratti a Radio 24 -. Per il DNA, la tradizione e i tifosi. Ci torneremo prima o poi".