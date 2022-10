"Kvaratskhelia? Chiamerei De Laurentiis per comprarlo, ma so che mi direbbe di no. Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento". Lo ha detto Massimo Moratti, storico presidente dell'Inter, scherzando con i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli. "

Kvara come Mazzola? Sandro aveva una leva bassa per calciare, tirava senza aver bisogno di spazio. Li trovo diversi i due, Mazzola è inimitabile. Il georgiano ha uno stile diverso, ma ha tanta volontà. Il Napoli può vincere anche la Champions League, se dovesse mantenere questo entusiasmo", ha aggiunto l'ex patron nerazzurro.