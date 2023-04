Amarcord e stretta attualità nell'intervista esclusiva rilasciata da Massimo Moratti ai colleghi di 90min.com. La risposta più interessante, MM l'ha data a proposito del motivo che lo spinse a fare un passo indietro rispetto al suo ruolo di presidente e proprietario dell'Inter: "Pensi di fermarti quando specialmente le cose non girano (ride, ndr), ma poi hai il senso del dovere e, anzi , una carica in più che ti spinge a ripartire da capo e questo mi ha consentito di star lì ad avere grandi soddisfazioni. Non era il momento giusto quando sono andato via dall'Inter, era un dispiacere, un cambiamento di vita notevole, però era giusto farlo perché dopo tanti anni pensavo fosse opportuno avere qualcun altro alla guida dell'Inter".