A poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Inter, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso del programma 'Viola Weekend' esprimendo il suo punto di vista sul big match del Franchi: "La stagione delle due squadre è splendida e inaspettata per quanto riguarda la Fiorentina, dunque ancora più bella, è una sorpresa positiva e va dato merito a tutti, squadra e società che ha indovinato i giocatori e tutto il resto. La partita con la Fiorentina per l'Inter è sempre stata importante: da questa partita io capivo se l'Inter era forte o no, a seconda di come andava a Firenze ho sempre capito come sarebbe andato il campionato. Era sempre un duello vero e interessante e decisivo delle sorti dell'Inter e penso che lo sarà anche domani".

La Fiorentina non vince dal 2017, domani può tornare a battere l'Inter?

"Il calcio ti offre tutte le possibilità, aspettiamo di tutto, ma l'Inter è forte e farei attenzione".

Un giudizio su presidenti stranieri e su Commisso?

"Ho molta ammirazione per quello che sta facendo alla Fiorentina, si è inserito bene nel calcio italiano, difendendo la società molto bene. Sulle proprietà straniere penso che dove sono i soldi va il calcio",

Tante assenze nell'Inter?

"Ha comunque tanti giocatori nella rosa anche se si trova davanti un attacco prolifico".

L'Inter può tornare a vincere la Champions?

"L'Inter è forte, con una rosa forte e completa e punta anche alla crescita con la Champions. Ma questa edizione ha caratteristiche così diverse dal vecchio format che proprio non mi piace. Più in là ci sarà il momento decisivo e importante per capire a che punto è l'Inter".

