Nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Genoa, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha elogiato nuovamente Valentin Carboni, che nello scorso fine settimana ha trovato il suo primo gol in Serie A contro la Juventus: "Valentin è un ragazzo che mi piace, davvero. Per atteggiamento mi piace molto. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, come tutti gli altri giovani della rosa”.

