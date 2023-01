Juan Luca Sacchi è l'arbitro scelto dall'AIA per dirigere Monza-Inter, gara valida per la 17esima giornata di Serie A, in programma all'U-Power Stadium sabato 7 gennaio (fischio d'inizio ore 20.45). Il fischietto della sezione di Macerata sarà assistito da Bottegoni e Cipressa, mentre Massimi vestirà i panni del quarto ufficiale. In sala Var, a Lissone, si accomoderanno Mazzoleni e Di Martino. Di seguito tutte le designazioni:

FIORENTINA – SASSUOLO Sabato 07/01 h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – BACCINI

IV: RUTELLA

VAR: DOVERI

AVAR: MUTO

JUVENTUS – UDINESE Sabato 07/01 h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

MONZA – INTER Sabato 07/01 h. 20.45

SACCHI

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

SALERNITANA – TORINO h. 12.30

COLOMBO

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – EMPOLI h. 15.00

PEZZUTO

PALERMO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI