Il Monza affronterà l'Hellas Verona con più di un volto nuovo. Tra questi c'è anche Tomas Palacios, arrivato in prestito dall'Inter appena qualche giorno fa e visto già positivamente da Salvatore Bocchetti: "Come ho visto Palacios e Brorsson? Li ho visti abbastanza preparati - le parole del tecnico dei brianzoli in conferenza stampa -. Abbiamo fatto delle valutazioni anche sullo stato fisico e stanno bene. Valuteremo oggi l'impiego di qualcuno di questi nuovi".

Come hai trovato Castrovilli?

"Ho parlato con lui a telefono, era carico e motivato. Ha rinunciato a un bel po' di soldini e in questo mondo è sempre più difficile trovare persone del genere, gliene va dato atto. È un grande professionista, sono contento di averlo a disposizione già da oggi. È quello che serve a noi".

