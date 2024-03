L'eliminazione dalla Champions League non cambia il giudizio sulla stagione dell'Inter di Riccardo Montolivo, che dagli studi di DAZN ribadisce come la squadra nerazzurra stia meritando di primeggiare in campionato: "L'Inter è la squadra più forte del campionato, penso lo sia già da tre anni a questa parte. Con l'Atletico Madrid te la giochi, un po' l'ha buttata via tra andata e ritorno ma perdere ai rigori ci può stare".

Montolivo aggiunge: "La Champions League è qualcosa in più, il lavoro di un allenatore secondo me si valuta sul campionato. Infatti abbiamo sempre detto che il primo anno avrebbe dovuto vincere il campionato, mentre l'anno scorso è arrivato troppo lontano dal Napoli".