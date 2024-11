Dopo Hakan Calhanoglu, tocca a Vincenzo Montella prendere la parola in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Montenegro. Il ct della Turchia non nasconde la carenza di giocatori in organico ma non per questo vuole rinunciare a dare battaglia: "Abbiamo delle assenze, Abdulkerim Bardakci è squalificato e Hakan Calhanoglu è infortunato. Tuttavia, tutti i giocatori che abbiamo combatteranno fino alla fine e daremo ciò che abbiamo intenzione di dare".

A proposito del suo capitano, Montella aggiunge: "Di Hakan posso dire questo: è un giocatore di un livello che può cambiare gli equilibri in qualsiasi squadra europea". C'è spazio anche per una risposta in merito alle voci che lo volevano nel mirino della Roma: "Credo che ora dovremmo chiudere la questione e concentrarci sulla partita di domani perché sarà una sfida difficile e piena di insidie".

