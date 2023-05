"No Beppe (Sala, ndr) , sullo stadio penso che sbagli. È legittimo che tu comprenda le ragioni dei due fondi speculativi, che al solo scopo di guadagnare di più, vogliono buttar giù il Meazza e costruire un nuovo stadio. Ma a maggior ragione dovresti comprendere le ragioni dei cittadini che rappresenti, che chiedono il rispetto del Piano Aria Clima e di tutte le altre norme del comune, e cioè di non devastare l'ambiente e non consumare suolo( abbattimento del Meazza e /o costruzione alla Maura)". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, commentando la lettera che Milan e Inter hanno mandato oggi al Comune di Milano sul progetto del nuovo stadio.

"È poi fuori dalla mia capacità di comprensione il fatto che tu voglia accompagnare le squadre dai garanti del comune che hanno bocciato il referendum e che sono a loro volta stati bocciati dal Tar - ha aggiunto Monguzzi -. Penso che noi dobbiamo favorire la possibilità dei cittadini di esprimersi col referendum, non il contrario".