Nella giornata di oggi, alle ore 11, è scaduto il bando per la presentazione delle offerte in Europa e nell’Africa subsahariana per le edizioni del nuovo Mondiale per Club FIFA che si giocheranno nel 2025 e nel 2029. Una scadenza che appare però formale, dal momento in cui la FIFA si trova ancora in alto mare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio mondiale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!