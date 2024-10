Nelle ore in cui la FIFA sta cominciando a rendere noti ufficialmente i suoi piani per il Mondiale per Club 2025, con lo svelamento del regolamento che - secondo il presidente Gianni Infantino - garantirà le migliori condizioni possibili per far brillare i giocatori ai massimi livelli, Pep Guardiola pone degli interrogativi legittimi sul modo in cui le squadre partecipanti affronteranno il torneo dopo una stagione massacrante dal punto di vista degli impegni: "Quali sono i giocatori più forti? Quali? - la domanda retorica del manager del Manchester City in conferenza stampa -. Non capisco, andremo lì (negli Stati Uniti, ndr) con tutta la rosa, non c'è solo una partita da giocare. Giusto? Non conosco la competizione in sé in questo momento, ma non convocheremo solo undici giocatori, ma tutta la squadra. Non capisco cosa voglia dire selezionare un giocatore più forte di un altro. Lo so. Forte significa in forma? Forse il giocatore più forte per loro è quello in pessime condizioni per molte ragioni: professionali, fisiche, di infortuni... E ne farò giocare altri. Non dirò a loro (la FIFA, ndr) chi gioca, deciderò io. Questo è sicuro".

