Dopo poco più di un'ora, Henrikh Mkhitrayan ha lasciato il Coni di Via Piranesi dove ha completato l'iter per l'acquisizione dell'idoneità sportiva, ultimo passo prima di poter mettere nero su bianco il suo accordo con l'Inter. Adesso, l'ex Roma andrà a riposarsi in albergo per presentarsi in sede nel tardo pomeriggio per firma, foto e cerimoniale di circostanza.