"Potevamo fare meglio e chiuderla prima, dovevamo trovare spazi che non c'erano. Il Cagliari stava facendo bene. Abbiamo pareggiato ma non c'è da abbassare la testa, vogliamo chiudere la stagione con gli obiettivi che abbiamo". Lo dice Henrikh Mkhitaryan, raggiunto da Inter TV dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari.

Avete sofferto la fisicità di Luvumbo?

"Non credo che quello fosse un problema, volevamo vincere e andavamo tutti avanti senza chiudere gli spazi. Non è stato lui a fare gol. Dovevamo stare più attenti e sereni per non parlare di questo".

Ora testa al derby: sarà da vincere.

"Certo, pensiamo sempre di vincere le partite. Sarà una grande battaglia per noi e per i tifosi, daremo il meglio per vincere e chiudere la stagione. Ringraziamo i tifosi per tutta le stagione e per quello che abbiamo vissuto, stiamo andando avanti insieme. Se vinciamo vinciamo tutti assieme".