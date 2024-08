A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Lecce, Henrikh Mkhitaryan si presenta ai microfoni di Inter TV per la presentazione dell’impegno di questa sera: “Siamo felicissimi di tornare a casa, speriamo di fare le cose per bene per rendere orgogliosi i tifosi. Dopo Genova puntavamo a giocare un’altra partita più velocemente possibile per vincere e cambiare l’umore dello spogliatoio. Oggi è una buona occasione per farlo”.

Che Lecce vi aspettate?

“Secondo me sono un po’ feriti dopo l’Atalanta, ma questo non significa niente. Ogni squadra a San Siro cerca di fare del proprio meglio, ma se faremo le cose come dobbiamo farle non avremo problemi”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!