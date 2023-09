Henrikh Mkhitaryan, autore del primo gol e dell’assist finale, si sofferma sorridente ai microfoni di DAZN a fine partita: “Siamo molto felici specialmente io, l’importante non è tanto che ho segnato ma averla vinta. Abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo dare continuità, vogliamo andare avanti così. Con i nostri tifosi possiamo fare tutto, voglio ringraziarli per questo sostegno, tutti insieme vediamo dove potremo arrivare. Io in forma? Siamo tutti qui per un obiettivo, non mi interessa se gioco o no, siamo 25 in squadra e il mister sa scegliere chi può dare il massimo per l’obiettivo seconda stella.

Abbiamo cambiato tanti giocatori sul mercato ma quelli che sono arrivati sanno cosa significa giocare per l’Inter, basti vedere chi è entrato cosa ha fatto, così come chi ha giocato dall’inizio. Pensiamo partita dopo partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo”.