"Per vincere in Italia e in Europa serve un mercato super, ad esempio come ha fatto Giuntoli alla Juventus. Per perdere lo Scudetto l'Inter dovrebbe suicidarsi. Hanno oggettivamente la squadra migliore". Così Massimiliano Mirabelli, ex dirigente di Inter e Milan, commenta a Libero la situazione nel campionato italiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!