Non poteva che essere Diego Alberto Milito, l'eroe di Madrid, il giocatore intervistato dall'Inter per il matchday programme dedicato alla gara di Champions League contro il Bayern Monaco. E la chiacchierata parte proprio dalla cavalcata sublimata con la conquista del Triplete: "Il percorso di quella stagione è stato incredibile, ma anche molto duro e difficile - ricorda il Principe -. Abbiamo giocato contro grandissime squadre, ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, come a Kiev, in cui ho segnato il mio primo gol in Champions. Poi abbiamo vinto in casa contro il Rubin Kazan passando un girone molto duro. In stagione ci sono stati momenti che ci hanno dato la consapevolezza che avremmo potuto farcela, la partita contro il Chelsea è stata durissima da affrontare. Poi c'è stato il CSKA Mosca, il Barcellona in semifinale che era la squadra da battere e la finale con il Bayern, una squadra di grande livello che come noi poteva fare il Triplete".