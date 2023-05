Squadra arbitrale tutta spagnola per Milan-Inter, primo round della semifinale di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro (fischio d'inizio ore 21). L'euroderby d'andata è stata affidato a Jesús Gil Manzano, che avrà come assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado; José María Sánchez vestirà i panni di quarto uomo. In sala VAR, spazio alla coppia Juan Martínez Munuera-Alejandro Hernández.