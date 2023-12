Il CIES ha dedicato una classifica, ovviamente, anche ai migliori attaccanti del 2023, classificati attraverso una votazione su base 100 col punteggio che è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare. A comandare la graduatoria è Erling Braut Haaland, la macchina da gol del Manchester City, che si piazza davanti ad Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid e Rodrygo Goes del Real Madrid. Quinta posizione per Lautaro Martinez, unico rappresentante della Serie A, preceduto dall'altro attaccante delle Merengues Vinicius e davanti ad Harry Kane.

