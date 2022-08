Ospite di 'Supertele', in onda su DAZN, Dries Mertens ha fatto una panoramica sui connazionali che militano nel campionato italiano, torneo che ha lasciato per trasferirsi al Galatasaray dopo aver fatto la storia del Napoli: "Lukaku ha dimostrato di essere molto forte, ma lo dimostra anche ora in questa seconda avventura all’Inter - le sue parole -. Ma anche i ragazzi del Milan: Charles de Ketelaere è fortissimo e penso lo stesso di Divock Origi . È bellissimo vedere così tanti belgi in Italia".