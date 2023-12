Sport Mediaset ha lanciato in giornata un'indiscrezione legata al futuro di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto col Napoli, che sarebbe stato offerto all'Inter in qualità di vice di Yann Sommer. Il quotidiano napoletano Il Mattino, però, offre una precisazione in tal senso: il club partenopeo, infatti, conserva un'opzione di prolungamento che porterebbe la scadenza al 2025, opzione da esercitare entro giugno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!