Passando in rassegna tutti i venti club di Serie A, Fabio Caressa ha offerto i suoi consigli per gli acquisti in vista dell'imminente apertura del calciomercato di riparazione di gennaio. A proposito dell'Inter, il giornalista di Sky Sport farebbe una mossa nel reparto d'attacco: "Io non toccherei niente, in questo momento. Penserei a cedere Arnautovic per prendere un attaccante in più".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!