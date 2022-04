Gary Medel rischia la stangata. Il centrocampista ex Inter, ora al Bologna, ha rimediato un'espulsione nel corso del match pareggiato dai suoi sul campo della Juventus (al momento del rosso i felsinei vincevano 1-0, gol dell'altro ex nerazzurro Arnautovic), lasciando la squadra in nove. Ad aver scatenato le proteste del centrocampista cileno l'episodio del fallo da rigore di Soumaoro su Morata, che Sacchi ha rivisto al VAR e poi ha deciso di non fischiare. Nell'occasione Medel si è fatto espellere per le proteste eccessive e prima di lasciare il campo ha messo le mani addosso al direttore di gara. L'episodio incriminato è però accaduto mentre usciva dal rettangolo di gioco: il labiale ha infatti inchiodato il calciatore che ha urlato alla squadra arbitrale "Por la Juventus, por la Juventus" ("Siete della Juventus”). Se confermato, il calciatore potrebbe prendere almeno due giornate di squalifica.