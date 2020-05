Il Barcellona ha scelto Lautaro Martinez, da tempo. Ma la novità rilanciata dal Mundo Deportivo è che anche Lautaro Martinez ha scelto il Barcellona e lavora a tale soluzioni in silenzio. Stando alle informazioni riportate oggi dal quotidiano catalano, l'attaccante argentino - erede designato di Suarez in blaugrana - avrebbe ormai optato per l'addio all'Inter: l'intenzione sarebbe confermata dal rifiuto di firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. "Lautaro sa benissimo che l'interesse del Barça è serissimo e non vuole perdere il treno", spiega MD, che poi aggiunge come l'accordo tra il club catalano e l'argentino, sebbene non ancora definito, sia a buon punto.

Dall'altro lato c'è l'Inter, che conosce la situazione alla perfezione. Secondo il giornale spagnolo, il club nerazzurro sa che sarà complicato trattenere Lautaro vista l'offerta del Barça soprattutto a livello di progetto: la possibilità di giocare con Messi e di sostituire nel medio periodo Suarez come titolare. Però Zhang non ha la minima intenzione di rendere semplice la vita ai blaugrana, anche perché è oggettivamente difficile trovare un altro attaccante come Lautaro sul mercato: 90 milioni cash più una o due contropartite tecniche per dire sì.