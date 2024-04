Dopo la gara d'andata dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, la domanda che ha attanagliato in molti è stata: quanta distanza c'è tra il calcio italiano e quel tipo di spettacolo visto al Bernabeu? A rispondere è Alessandro Matri che nel dibattito con gli altri opinionisti di DAZN durante 'Players Only' ha detto: "La grande differenza la fanno le grandi individualità. In ogni squadra ci sono cinque-sei, e sono stato forse pure stretto per non dire sette-otto, che fanno la differenza. In Italia forse l’Inter ha questo numero di giocatori che fanno la differenza e possono dire la sua a livello internazionale. Se nelle grandi squadre sono sette-otto-nove giocatori top, nell’Inter, che è la nostra top, ce ne sono cinque. Ma chi metteresti li in mezzo dei nostri giocatori? Nessuno probabilmente, e se mettessimo qualcuno dei nostri in un ipotetico undici con giocatori come Bellingham, Vinicius o Mbappé, ci chiederemmo cosa ci fanno li in mezzo".

