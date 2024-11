Intervistato in vista del big match tra Inter e Napoli a San Siro, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi parla ai microfoni de Il Mattino del grande ritorno a San Siro da avversari di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Si parte dal centravanti belga: "Quello che il pubblico di San Siro doveva dire a Lukaku, glielo ha già detto. Di sicuro si prenderà qualche fischio, ma non credo che il focus della partita sarà il suo ritorno".

Poi spazio a Conte e alla corsa Scudetto: "Il tifoso interista è intelligente: conosce Conte e il suo modo di scegliere per la sua carriera. Gli interisti da lui hanno avuto solo cose positivo. Inter-Napoli di sicuro è una partita che può dare delle consapevolezze nuove o rinnovarle a entrambe. Ma Conte in questo periodo ha ribadito che quello del Napoli è un progetto a lungo termine rispetto a uno Scudetto immediato. Le potenziali rivali per lo Scudetto devono ancora completare un processo. Sicuramente lo deve completare la Juve perché comunque ha avuto ancora troppo poco dai vari nuovi acquisti. I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora.

Il Milan fino ad ora è stato troppo ondivago. Se fosse quello visto a Madrid diventerebbe spettatore interessato. Poi c’è l’Atalanta che non si mette mai alla finestra a vedere cosa fanno gli altri e va avanti per la sua strada, ma dopo la vittoria al Maradona si è capito che se continua così ha tutto per dire la sua", ha concluso Matrix.

