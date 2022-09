Inter in Repubblica Ceca per il riscatto. Sensazioni? "La Champions League è la Champions League. Bisogna entrare in campo e non pensare a quello che il Viktoria Plzen ha fatto a Barcellona (perso 5-1, ndr ): anzi, bisogna giocare come il Barcellona. Per passare il turno è necessario fare 6 punti contro il Viktoria e poi vincere una partita contro una delle big".

Intervista della Gazzetta dello Sport a Marco Materazzi , che parla in particolare del match di stasera dell'Inter in Champions League.

Ha suggerimenti per l'Inter?

"Per passare il turno bisogna pensare di essere quelli di Liverpool e così la squadra può farcela contro chiunque. L'Inter è cresciuta nelle ultime stagioni, non è quella di 3-4 anni fa: lo ha dimostrato più volte e probabilmente può giocarsela alla pari con il Barcellona".

Ci sarà un trascinatore?

"In partite di questo tipo non si tratta di singoli, ma di squadra. È la squadra che 'sposta'. Quest'anno, poi, l'allenatore ha materiale per lavorare e ci sono anche giocatori in entrata dalla panchina che possono portare qualità, come Mkhitaryan".