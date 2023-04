Nel corso dell'intervista rilasciata a Italian Football TV, Marco Materazzi ha parlato anche dell'imminente sfida di Champions League tra Benfica e Inter: "Spero che possiamo vincere: ora le italiane sono ai quarti e tutto può succedere. Il Benfica non è facile, è in un buon momento e in Portogallo fanno calcio. La Champions è la Champions, ma io credo in San Siro, lì l’atmosfera è bellissima. L’Inter ha perso dieci partite, non è normale: ma San Siro è San Siro. Il problema secondo me è la regola diversa: oggi se segni fuori non vale doppio, per le italiane non è facile. Quando noi andiamo fuori, facciamo un gol e gestiamo; on è facile”. Nelle sue parole c'è anche un elogio per uno dei difensori dell'Inter di oggi: "Alessandro Bastoni: è bello, è interista. Devo dire che mi ricorda molto me, ma ha solo un problema: non segna molto. Io in 35 partite facevo almeno 5 gol, altrimenti per me era una stagione negativa”.