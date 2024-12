L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, è tra gli ospiti d'onore nel match d'addio organizzato al Maracana da Adriano Leite Ribeiro: "È la terza volta che vengo a Rio e adoro questo Paese - ha detto Matrix ai microfoni di O Globo -. Ho portato i miei figli per fargli capire cosa significhi il Brasile per chi ama il calcio. Giocare al Maracanã è un sogno che si realizza".

"Era incredibile - ha detto sul Fenomeno -. Quando è arrivato all’Inter, ricordo una punizione contro il Real Madrid: volevo tirarla io, ma per fortuna l’ha calciata lui e lì tutto il mondo lo ha conosciuto. È un peccato non averlo avuto con noi nell’anno in cui abbiamo perso il campionato all’ultima giornata, ci avrebbe dato una grande mano. Gli dico sempre che poteva fare di più, ma rimane un amico e una persona che merita tutto questo affetto. Ronaldo? Per me è il più forte della storia. Faceva, 25 anni fa, ciò che oggi fanno Messi e Cristiano Ronaldo, ma a una velocità incredibile".